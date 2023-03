AP22 lança em março seu EP com seis musicas autorais

A banda de pop e rock AP22 lança em março seu EP “Desfragmentando” com 6 músicas autorais. Em todas as plataformas digitais, com sequência de shows com inicio em São Paulo e encerrando a agenda em novembro em Bogotá, na Colômbia.

Dos encontros entre amigos no “apartamento 22”, onde vive o baixista Athina Marsura; nasce a formação da banda em 2021 com o guitarrista Richard Ribeiro, o vocalista Duh e a baterista Gaby Pantosi, Na zona leste de São Paulo. Os músicos compõem seu repertório com vários instrumentos e transitam diversos gêneros musicais.

Com essa nova fase na carreira, a banda segue o mantra. “Respira, não pira na ira que o tempo te causa… Viva o segundo sem dar uma pausa, e se encaixe em meu peito pra enfim repousar”. Declama Athina um trecho da música “Girassol”, de autoria da banda.

As composições abordam temas sobre questionamentos de vida, relacionamentos e críticas sociais. Há mescla instrumental, vocal, e arranjos dos quatro integrantes nas melodias, feitas para todas as faixas etárias.

“O mercado de música digital manteve-se em alta esse ano, mostrando que o engajamento do público com as plataformas de streamings deve seguir crescendo”. Afirma Paulo Alvarenga, colunista da Music Pro Live.

Para mais informações sobre a banda, basta acessar: @ap22oficial

