Policiais civis da Delegacia Regional de Carira prenderam dois homens investigados por receptação qualificada e furto. O crime de furto ocorreu em um estabelecimento comercial que vende produtos para motocicletas. A ação policial foi divulgada nesta quarta-feira (5).

De acordo com as informações policiais, a equipe foi procurada pela vítima, a qual registrou a ocorrência de furto qualificado no repouso noturno. O fato ocorreu em uma loja de peças e pneus de motos, no centro da cidade de Carira.

Conforme o relato feito pela vítima, na madrugada, os autores do crime arrombaram portões de uma casa vizinha e, em seguida, do estabelecimento comercial. No crime, eles levaram pneus, cabos de embreagem, capas de moto, dentre outros itens da loja.

Após diligências, os policiais conseguiram localizar alguns dos objetos subtraídos em posse de um homem. Os produtos estavam sendo vendidos por um receptador. Eles apontaram um terceiro homem como autor do furto, que ainda está foragido.

Os objetos foram entregues à vítima. Os dois homens presos já tem passagens por delitos semelhantes contra o patrimônio se encontravam em liberdade condicional, são usuários de droga e usam essas quantias decorrentes de coisas para comprar entorpecentes.

Os presos seguem para audiência de custódia em Aracaju. Eles já estão à disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.

na CEPLAN em Aracaju/SE, à disposição da Justiça. Informações e denúncias podem ser repassadas através do Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.