Polícia Civil prende mulher por tráfico de drogas em Glória

Equipe da Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória prenderam em flagrante uma mulher por tráfico de drogas na região da feira livre da cidade. O caso ocorreu na última sexta-feira (22).

De acordo com o delegado Jorge Eduardo, as investigações tiveram início com o recebimento de uma denúncia que informava que ela vendia maconha na localidade.

“A denúncia informava que ela vendia a droga às sextas-feiras e aos sábados. Após a identificação dela, as investigações buscaram localizar a casa”, citou.

Após vigilância, os policiais acompanharam o deslocamento da mulher, a qual foi flagrada comercializando a droga para usuários.

“Em sua residência foram apreendidas porções de maconha já prontas para a venda”, pontuou o delegado ressaltando a importância da denúncia ao 181.