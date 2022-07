PM prende duas pessoas por suspeita de tráfico de drogas em Nossa Senhora do Socorro

Nesse domingo (24), policiais do 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM), numa ação conjunta com militares do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp), prenderam duas pessoas por suspeita de tráfico ilícito de drogas no Bairro Maria do Carmo, em Nossa Senhora do Socorro.

Na ocasião, os militares foram informados de que havia pessoas comercializando entorpecentes e utilizando uma motocicleta vermelha para fazer as entregas. Os policiais se dirigiram ao local indicado e visualizaram três pessoas ao lado do veículo citado. Ao perceber a presença policial, os suspeitos tentaram fugir.

Os militares realizaram diligências e capturaram dois homens que estavam com 189 papelotes, 20 pinos e uma trouxa de cocaína, além de 316 pedras de crack, duas balanças de precisão e 17 envelopes de maconha. O caso foi encaminhado à Central de Flagrantes para a adoção das medidas cabíveis.