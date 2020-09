Polícia Civil prende suspeito de tráfico de drogas e receptação

Uma ação conjunta entre a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e a Delegacia de Malhada dos Bois resultou no cumprimento de um mandado de busca e apreensão relacionado a uma investigação sobre o furto de aparelhos celulares na cidade de São Francisco. A ação policial, deflagrada nesta quarta-feira, 9, culminou na prisão de Saulo Rodrigo de Assis Oliveira, no conjunto Bugio, na capital.

O delegado de Malhada dos Bois, Rudinei Nunes, informou que as investigações tiveram início há cerca de três meses. Na época, um proprietário de lojas de celulares teve a casa invadida e vários aparelhos foram subtraídos, além da quantia de R$ 35 mil e uma pistola registrada. A Polícia Civil obteve informações de que os aparelhos celulares foram vendidos por Saulo, o que desencadeou a busca judicial no apartamento dele, na capital.

O delegado Jorge Eduardo, diretor da Core, relatou que as diligências em Aracaju ficaram a cargo da unidade especializada da Polícia Civil, que dá apoio às delegacias do estado. O apoio da Core foi essencial para chegar até o suspeito, frisando que as investigações também apontavam o envolvimento dele com o tráfico de drogas.

SSP