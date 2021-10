Polícia Civil prende suspeito de tráfico de drogas em Propriá

- Advertisement -

Na manhã desta quarta-feira (06), policiais da Delegacia Regional de Propriá prenderam em flagrante um homem identificando como “Joel” na cidade propriaense. Ele é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas.

Coordenados pelos delegados Fábio Alan Pimentel, Ruidiney Nunes e Natasha Gusmão, os policiais deflagraram uma operação no conjunto Maria do Carmo na manhã de hoje, após investigações preliminares apontarem o envolvimento de “Joel” com o tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi encontrado dentro de sua residência, onde foram localizados 62 pequenos pacotes de maconha, prontos para venda, e também material para a embalagem de entorpecentes. O suspeito foi preso em flagrante e a droga foi apreendida.

“Joel” já tem passagens pela polícia por porte ilegal de arma de fogo. O suspeito, juntamente com o material apreendido, foi encaminhado para a Delegacia Regional de Propriá, onde as medidas cabíveis serão tomadas.