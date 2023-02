Polícia Civil prende suspeito por receptação de veículo e porte ilegal de arma de fogo em Itabaiana

Equipes da 7ª Delegacia Metropolitana e Delegacia Regional de Itabaiana prenderam um homem de 27 anos por receptação de veículo e porte ilegal de arma de fogo. A ação ocorreu na manhã desta terça-feira, 28, no município itabaianense.



De acordo com as investigações, o veículo havia sido roubado em Nossa Senhora do Socorro e estava sendo utilizado para realização de assaltos na região metropolitana da capital. A polícia realizou diversas diligências e conseguiu recuperar o carro em janeiro deste ano, em Itabaiana, e prendeu três pessoas. Na ocasião, o suspeito de 27 anos conseguiu fugir do cerco policial.

Desde então, havia um mandado de prisão preventiva em aberto contra ele, por receptação e porte ilegal de arma, que foi cumprido nesta terça. Ainda segundo a polícia, o homem responde processos criminais pelos crimes de roubo, ameaça, lesão corporal e desacato. O investigado está à disposição da Justiça.