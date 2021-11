Polícia Civil recupera motocicleta roubada em Itabaiana

- Advertisement -

Policiais civis das Delegacias Plantonista e Regional de Itabaiana recuperaram uma motocicleta com restrição de roubo na tarde desse domingo (7). O veículo foi encontrado na área rural do município de Itabaiana.

Segundo o delegado Gledson Santos, o veículo foi roubado na madrugada do mesmo dia, nas proximidades do Centro da cidade. A motocicleta foi levada por suspeitos que portavam arma de fogo.

De acordo com o delegado Rafael Kaufer, as investigações seguirão para a devida responsabilização dos envolvidos no crime.

A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com a elucidação de crimes com o encaminhamento de informações para o Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte: Ascom/PCSE