Polícia investiga morte de ex-vereador de Feira Nova

Policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) iniciaram as investigações sobre a morte do ex-vereador de Feira Nova, Erivaldo dos Santos, “Ceceu”. A vítima foi assassinada na manhã desta quarta-feira, 19, em sua residência, no bairro Santos Dumont, zona Norte de Aracaju.

De acordo com as primeiras apurações, Erivaldo estava em casa quando foi alvejado. Um suspeito teria atingido o ex-vereador com disparos de arma de fogo por uma das janelas da casa. Após o crime, o autor fugiu numa bicicleta.

No decorrer dos próximos dias, a Polícia Civil vai ouvir novas testemunhas, até chegar à motivação do delito, bem como a elucidação total do crime. No momento, a investigação segue em sigilo, para não comprometer a chegada à autoria.