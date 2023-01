Polícia Militar apreende duas arma de fogo em Canindé de São Francisco

Nessa terça-feira (03), equipes da Força Tática do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) apreenderam duas armas de fogo, no município de Canindé de São Francisco, região do Alto Sertão sergipano.

Segundo a policia, a guarnição recebeu a informação de que, no Povoado Barra de Cima, havia quatro homens em duas motocicletas, em atitude suspeita.

No procedimento de abordagem policial. os homens que, ao perceber a aproximação da viatura, empreenderam fuga em direção ao estado da Bahia. No momento da fuga, um dos suspeitos descartou uma arma de fogo tipo espingarda, não identificada e municiada, fugindo por uma estrada vicinal de difícil acesso.

Durante o deslocamento, já no Assentamento Monte Santo, enquanto realizavam patrulhamento, os militares visualizaram um homem portando uma espingarda. No entanto, quando percebeu a aproximação policial, o suspeito abandonou a arma e empreendeu fuga adentrando numa caatinga.

Os dois casos foram encaminhados à delegacia de Canindé para adoção das medidas cabíveis.

SSP