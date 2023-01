Polícia Militar apreende motocicleta com restrição de roubo em Canindé de São Francisco

Policiais do 4º Batalhão de Polícia Militar (4ºBPM) apreenderam uma motocicleta com restrição de roubo ou furto, nessa segunda-feira (16), no município de Canindé de São Francisco. O veículo teria sido utilizado por criminosos para cometer delitos na região.

De acordo com as informações policiais, os militares foram acionados para averiguar a denúncia de que dois homens em uma motocicleta estariam realizando uma série de roubos à mão armada no Povoado Curituba.

Os policiais foram até o local, onde as testemunhas informaram que a dupla rendeu os clientes de uma lanchonete e roubou seus pertences. Na saída do estabelecimento, os criminosos abandonaram a motocicleta em que estavam, e fugiram utilizando a motocicleta de uma das vítimas.

Após consultarem a placa do veículo abandonado pelos suspeitos, os policiais verificaram que se tratava de uma motocicleta com restrição de roubo ou furto. O caso foi encaminhado à Delegacia de Canindé para o devido prosseguimento das investigações.

Fonte: Ascom PM