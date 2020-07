Polícia Militar cumpre mandado de prisão em Socorro

Policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) prenderam um homem em cumprimento a mandado de prisão. A detenção ocorreu durante o domingo, 12, no conjunto João Alves, em Nossa Senhora do Socorro.

De acordo com as informações policiais, uma guarnição realizava patrulhamento pela localidade, quando avistou um homem em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação dos policiais, ele adentrou em um beco.

Os militares realizaram o acompanhamento e conseguiram abordá-lo. Os policiais constataram a existência de um mandado de prisão em aberto e o conduziram à delegacia, para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.

SSP