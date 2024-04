Policiais militares do Pelotão de Polícia Ambiental (PPAmb) flagraram a extração ilegal de areia no município de Porto da Folha. O fato foi registrado nessa quarta-feira (17).

Enquanto realizava policiamento ambiental no Povoado Lagoa do Mato, a equipe do PPAmb visualizou um trator e uma caçamba extraindo areia nas imediações de um sítio.

Diante do flagrante, os policiais solicitaram aos condutores dos veículos que apresentassem a licença ambiental.

Como não possuíam a devida documentação, os homens foram notificados por meio de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) que será encaminhado à Justiça.