Polícia Militar intensifica combate à perturbação do sossego em Nossa Senhora do Socorro

Policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) intensificaram as ações de combate à perturbação do sossego alheio no município de Nossa Senhora do Socorro, entre a sexta-feira (17) e o domingo (19).

De acordo com as informações policiais, durante este período, as equipes realizaram sete flagrantes relacionados à perturbação do sossego alheio, que resultaram nas apreensões de diversos aparelhos sonoros, incluindo um ‘paredão’.

O equipamento apreendido foi localizado em uma chácara no Povoado Taiçoca de Fora. As equipes policiais adotaram as devidas medidas legais cabíveis aos respectivos casos.

Fonte: Ascom PM