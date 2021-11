Polícia Militar prende dupla por tráfico de drogas na Zona Sul de Aracaju

- Advertisement -

Policiais militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) preenderam, durante abordagem realizada nessa segunda-feira (1º), dois homens por tráfico de drogas, no bairro Coroa do Meio, Zona Sul de Aracaju.

Segundo relato policial, um automóvel em movimentação suspeita foi interceptado pela Radiopatrulha na Rua Construtor Genival Maciel, após o recebimento de uma denúncia efetuada por populares. Um dos ocupantes do veículo ainda tentou fugir da abordagem, mas foi detido logo em seguida.

No momento da revista veicular os policiais encontraram os 10 Kg de maconha em tabletes, duas balanças de precisão, diversas cápsulas para acondicionamento de cocaína e material utilizado para embalar entorpecentes.

A dupla recebeu voz de prisão e foi conduzida à Central de Flagrantes, onde todas as medidas legais foram adotadas.

Fonte: Ascom PM/SE