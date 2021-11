Polícia Militar: Em outubro, 5º BPM apreende mais de 115kg de drogas

- Advertisement -

As ações do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) resultaram na apreensão de mais de 115kg de drogas na área de atuação da unidade, que tem sede em Nossa Senhora do Socorro, na Grande Aracaju. No período, também houve uma redução de 50% na incidência de homicídios na região. Os dados são referentes ao mês de outubro desse ano.

Segundo o levantamento feito pela unidade policial, no mesmo período, foram apreendidas quatro armas de fogo e houve 31 prisões. Dentre os entorpecentes apreendidos, foram localizados 110kg de maconha, 4kg de cocaína e 1,9Kg de crack. Ainda no mês de outubro, foram recuperados mais de 20 celulares em apenas uma semana.

A major Manuela Gomes, comandante do 5º BPM, destacou que o resultado positivo é fruto do reforço do policiamento, aliado à colaboração da população, que tem efetivado denúncias às forças de segurança pública, tanto pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (190), quanto pelo Disque-Denúncia (181).

“Os índices positivos de redução da criminalidade na localidade se deram pela intensificação do policiamento ostensivo e das abordagens, veiculares e pessoais. Nesse sentido, quando reduzimos o número de armas e de drogas, há um impacto nas organizações criminosas que existem na área do batalhão, garantindo a segurança da nossa população”, pontuou