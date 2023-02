Polícia Militar prende em flagrante por tráfico de drogas na Zona Norte de Aracaju

Militares do Comando do Policiamento Militar Especializado (CPME) prenderam em flagrante um homem por tráfico de drogas no bairro Lamarão, na Zona Norte de Aracaju. O caso ocorreu nessa quinta-feira (23).

De acordo com as informações policiais, o suspeito transitava com um casaco de frio, por uma das ruas do bairro e, ao avistar a equipe, mudou o rumo do seu deslocamento e acelerou o passo.

A equipe fez o acompanhamento do suspeito e, ao abordá-lo, os policiais encontraram pequenas embalagens de maconha, prontas para serem comercializadas.

Diante do flagrante, o suspeito levou os militares até sua residência, onde entregou voluntariamente cerca de 0,5 kg de maconha e um rolo de papel alumínio que seria utilizado para embalar o material entorpecente.

O suspeito foi encaminhado à delegacia plantonista para as demais providências legais cabíveis ao caso.