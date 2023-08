Na manhã dessa terça-feira, 8, equipes do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) prenderam uma mulher com mandado de prisão em aberto no Centro de Propriá, região do Baixo São Francisco.

Durante rondas ostensivas, os militares tomaram conhecimento de que uma mulher foragida da Justiça circulava na cidade. A equipe intensificou o patrulhamento e localizou a suspeita na Rua Dom José Thomás.

Na consulta ao sistema de dados, ficou constatada a existência de um mandado de prisão em aberto, expedido pela 1ª Vara Criminal de Propriá. Após o flagrante, a ocorrência foi encaminhada à delegacia do município.

Fonte: Ascom PM/SE