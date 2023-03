Polícia Militar prende homem por porte ilegal de arma em Socorro

Policiais do Comando do Policiamento Militar Especializado (CPME) prenderam em flagrante um homem por porte ilegal de arma de fogo no conjunto Jardim, em Nossa Senhora do Socorro. O caso ocorreu nessa quarta-feira (22).



Segundo as informações policiais, os policiais faziam rondas pela localidade quando abordaram um homem suspeito de praticar diversos crimes na localidade.



Durante a abordagem, os policiais encontraram um revólver calibre 38 com seis munições. Diante do flagrante, o homem foi preso e encaminhado à delegacia plantonista, onde foram adotadas as demais medidas legais cabíveis ao caso.