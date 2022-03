Polícia Militar prende homem por posse ilegal de arma de fogo em Itabaiana

Na noite dessa quinta-feira (24), equipes do Grupamento Especial Tático de Motos do 3º Batalhão de Polícia Militar (Getam/3ºBPM) prenderam um homem por posse ilegal de arma de fogo, durante patrulhamento no bairro Queimadas, município de Itabaiana.

Segundo relato policia, a guarnição foi acionada para verificar uma denúncia de disparo de arma de fogo em via pública. Durante rondas, os policiais localizaram o suspeito, que tentou correr em direção a um terreno baldio, chegando a arremessar um objeto.

Os militares interceptaram o suspeito e fizeram buscas no local, onde constataram que o objeto arremessado se tratava de um revólver calibre 38 com cinco munições, sendo três deflagradas. O homem foi preso e o caso foi encaminhado à Delegacia Plantonista de Itabaiana.

Fonte: PM/SE