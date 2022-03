Um dia após polêmica votação, vereadores viajam para congresso

Na primeira sessão após as manifestações dos professores na câmara de vereadores de Nossa Senhora da Glória, os parlamentares tiram uma “folga” e foram para um congresso.

Sim, você não está lendo errado.

Os representantes do povo, juntamente com seus assessores foram em pleno meio de semana para um congresso, justamente na sessão após a polêmica votação sobre o aumento do Piso Salarial que deu com uma mão e tirou com as duas.

Apenas dois vereadores ficaram de fora da lista do tal congresso, Alex Pintado, o mesmo parlamentar que foi contra o projeto e Karina Verissímo.

A última quinta-feira prometia ser de protestos por parte dos professores, mas esses protestos foram frustrados.