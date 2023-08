Militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) prenderam um homem em flagrante suspeito do crime de tráfico de drogas no bairro Coqueiral, na Zona Norte de Aracaju. A ação policial ocorreu nessa quinta-feira, 3.

Segundo as informações policiais, a equipe fazia rondas pela localidade quando percebeu um homem em atitude suspeita. Ele transportava duas sacolas na mão e, ao ver os policiais, derrubou um dos pacotes no chão e tentou fugir.

Dentro da bolsa que o suspeito jogou no chão, foi encontrada substância ilícita do tipo maconha. Os policiais fizeram o acompanhamento do suspeito, e ele foi alcançado. No quintal de um imóvel, foram encontradas mais drogas, além de duas balanças de precisão e uma faca.

Diante do flagrante, o suspeito preso e os materiais apreendidos foram encaminhados à Central de Flagrantes para adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom PM