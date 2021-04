Polícia Militar prende homem que transportava 1kg de maconha em ônibus interestadual

Militares do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) efetuaram na madrugada dessa quinta-feira (29), a prisão de Matheus Wedson Vieira da Silva, suspeito de tráfico de drogas e apreendeu, aproximadamente, um quilo de maconha. Ele estava num ônibus que fazia a linha entre a cidade baiana de Paulo Afonso e a capital sergipana.

Segundo as informações policiais, os militares do BPRp e do serviço de inteligência receberam uma informação de que no ônibus um homem estaria transportando entorpecentes. Diante das informações, os policiais colocaram viaturas em pontos estratégicos da região onde o veículo passaria em seu trajeto.

Os militares deram ordem de parada ao veículo no loteamento Boa Viagem, em Nossa Senhora do Socorro. Durante as buscas, o suspeito foi abordado e na mochila, que estava com ele, foi encontrado um tablete de maconha. Ele foi conduzido à Central de Flagrantes, onde foram adotadas as medidas cabíveis ao caso.