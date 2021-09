Polícia Militar prende suspeito de roubo em Itabaiana

- Advertisement -

Policiais militares da Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac) efetuaram, na noite do último sábado (18), a prisão de um homem suspeito de roubo. A ação ocorreu durante policiamento no bairro Moita Formosa, município de Itabaiana.

Segundo relato policial, duas equipes da Ciopac foram solicitadas por um cidadão informando que havia acabado de sofrer um assalto e reagido ao criminoso, agredindo o suspeito com um pedaço de madeira. Ele afirmou também que o suspeito teria conseguido fugir do local.

Diante do informado, foram feitas diligências, momento em que um indivíduo foi encontrado em uma rua próxima ao local do fato, caído ao chão e com ferimentos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou duas perfurações no corpo do suspeito.

A vítima compareceu ao local e reconheceu o indivíduo como sendo o autor do roubo. Ele foi preso e conduzido pela equipe do Samu para o Hospital Regional de Itabaiana, ficando lá custodiado até a alta médica.

Posteriormente, a vítima foi conduzida para a Delegacia Plantonista de Itabaiana, a fim de prestar as devidas informações, lavrando-se assim os procedimentos do flagrante.