Polícia Militar prende suspeito e apreende mais de 480 kg de maconha em Ribeirópolis

Nessa quarta-feira, 3, equipes da 3ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Militar (3ª Cia/3º BPM) prenderam um homem por suspeita de tráfico de drogas e apreenderam, aproximadamente, 480 kg de maconha na cidade de Ribeirópolis, no Agreste sergipano.

À noite, a equipe realizava rondas ostensivas, quando recebeu uma denúncia de que dois carros suspeitos circulavam no município. Ao perceber a aproximação da viatura policial, um dos veículos conseguiu fugir e o outro foi interceptado na Avenida Rio Branco, Centro de Ribeirópolis.

Ao realizar a abordagem veicular, os policiais apreenderam, aproximadamente, 480 kg de maconha, que estavam armazenados no porta-malas e no reboque.

Equipes das cidades de Nossa Senhora Aparecida e São Miguel do Aleixo, ambas no Agreste do estado, fazem buscas na região para tentar localizar o outro veículo que estria envolvido na ação.

Fonte: Ascom PM/SE