Polícia Militar prende suspeitos de tráfico de drogas e investigado por estupro de vulnerável

Em ações deflagradas por equipes do Comando do Policiamento Militar Especializado (CPME), três homens foram presos nessa terça-feira (14). As ações policiais envolveram prisão em cumprimento a mandado de prisão por estupro de vulnerável e flagrantes por tráfico de drogas. Os casos ocorreram em Aracaju.

Durante a tarde, os policiais militares deram cumprimento ao mandado de prisão de um homem investigado por estupro de vulnerável. Ele foi preso na região dos mercados municipais no Centro de Aracaju. O homem foi encaminhado à delegacia para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.

No final da tarde, militares do Batalhão de Choque (BPChq) prenderam um homem em flagrante por tráfico de drogas no bairro Santos Dumont, na Zona Norte de Aracaju. A prisão ocorreu após informações repassadas pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp). O homem estava com pedras de crack e foi encaminhado à delegacia.

Já no final da noite, equipe do BPChq prendeu mais um suspeito de tráfico de drogas. A ação ocorreu na rua Capela, no Centro de Aracaju. Ao ser visto pelos policiais, o suspeito jogou no chão pequenos pacotes contendo maconha. Ele foi abordado e disse aos policiais que vendia a droga para pagar uma dívida. O suspeito foi encaminhado à delegacia.