Polícia Militar resgata animais em situação de maus-tratos em Boquim

Policiais militares da 2ª Companhia do 6º Batalhão de Polícia Militar (2ª Cia / 6º BPM) encontraram dois cachorros debilitados e com sinais de maus-tratos no povoado Mangue Grande, na zona rural de Boquim. Os animais foram localizados após denúncias recebidas pelos militares. O caso ocorreu na tarde do sábado (7).

De acordo com as informações policiais, os animais foram encontrados visivelmente desidratados, sendo que um deles, da raça Bulldog, estava com parte da orelha mutilada em uma residência fechada do povoado. Diante do crime, os militares conseguiram entrar na casa e fizeram o resgate dos animais.

Em um primeiro momento, os cachorrinhos receberam água, ração e remédio para o tratamento dos ferimentos. Integrantes de uma organização não governamental foram contactados e auxiliaram no resgate, ficando responsáveis pelos cuidados dos animais até que encontrem um novo lar. O caso está sob a responsabilidade da Polícia Civil.