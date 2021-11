Policiais civis de Itabaiana prendem suspeito por agressão física contra ex-companheira

- Advertisement -

Na noite dessa quarta-feira (03), policiais civis das Delegacias de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) e de Repressão a Crimes Patrimoniais de Itabaiana deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva de um indivíduo investigado pelo crime de tentativa de feminicídio.

Ocorrido no dia 08 de setembro desse ano, o crime chocou a população em razão do grau de violência empregado. Na ocasião, uma mulher foi encontrada em sua casa com sinais de espancamento e encaminhada ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) em estado grave. Após investigações realizadas pela DAGV Itabaiana, as suspeitas passaram a recair sobre o ex-companheiro da vítima, o qual, logo após o crime, esteve em paradeiro desconhecido. As informações colhidas durante o procedimento policial demonstraram que o homem já havia enviado um vídeo ameaçador à mãe da vítima.

Em razão de tal violência, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do suspeito, pedido este que foi deferido pelo Judiciário.

Segundo o delegado Rafael Kauffer, o indivíduo não resistiu à prisão e foi encaminhado para audiência de custódia. Com o cumprimento do mandado, o inquérito policial será concluído e encaminhado ao Poder Judiciário.

A delegada Lorena Rocha alerta para a necessidade de que quaisquer sinais de violência doméstica sejam denunciados à Polícia. “Apesar do perigo de vida, a vítima se recuperou e felizmente não passou a integrar as crescentes estatísticas de feminicídio. É importante que a população saiba que a Polícia Civil está sempre atenta para reprimir a violência contra as mulheres”, afirmou a delegada.