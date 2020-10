Policial militar de folga apreende adolescente suspeito de ato infracional de roubo em Socorro

Um policial militar de folga apreendeu um adolescente suspeito de ato infracional semelhante a roubo, nessa segunda-feira, 5, no município de Nossa Senhora do Socorro. No momento da ação, o menor estava com um simulacro de arma de fogo e os objetos subtraídos da vítima.

O jovem ainda tentou fugir, mas foi impedido por populares. Nesse momento, o soldado que trabalha no Grupo de Ações Táticas do Interior (Gati) efetuou a apreensão do adolescente e impediu um princípio de linchamento, nas imediações de um shopping da região.

Em seguida, equipes do Gati foram acionadas para conduzir os envolvidos à delegacia. Os militares ainda providenciaram atendimento médico ao adolescente.

Com informações da ASCOM PM/SE