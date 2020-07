Polícias deflagram operação para desarticular associação criminosa que atuava com tráfico de drogas em Ribeirópolis

Após levantamentos sobre um ponto de venda de drogas na cidade de Ribeirópolis, equipes da Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac) e da Polícia Civil de Ribeirópolis montaram uma operação para prender suspeitos de tráfico de drogas. A ação policial ocorreu durante a tarde dessa quinta-feira, 16.

De acordo com o comandante do Ciopac, capitão Fabrício Almeida, durante a aproximação dos policiais ao local, uma das equipes avistou um suspeito com uma arma de fogo na cintura. Ele notou a presença policial, adentrou em uma residência e reagiu à abordagem policial. O homem foi atingido, socorrido, mas veio a óbito. Na casa, foi encontrada uma significativa quantidade de drogas escondida em um piso falso, embaixo do sofá, já preparada para venda.

Segundo o delegado Gregório Bezerra, durante a busca, a esposa do suspeito informou que a droga havia sido adquirida junto a um outro homem, conhecido como “Chuck”. Indagada sobre um vídeo em que o seu esposo exibia outra pistola, ela informou que estaria na casa desse suspeito ou da mãe dele.

Diante da informação, uma equipe policial foi até a casa da mãe do suspeito conhecido como “Chuck”. Ele tentou fugir pelo telhado, mas foi capturado e, após revista pessoal, foi encontrada uma quantidade de entorpecente já pronta para venda, bem como uma grande quantia de dinheiro. Em seguida, a equipe foi até a casa do homem conhecido como “Chuck” e encontrou uma pistola com dois carregadores municiados, na gaveta do guarda-roupas.

Com os suspeitos foram apreendidas duas pistolas calibres .380 (com três carregadores); 19 munições calibre .380; oito de calibre 9mm e quatro de calibre .38; além de 916 gramas de maconha. Na ação policial também foram apreendidos a quantia de R$ 731,50, balança digital e dois veículos, sendo uma motocicleta e um carro.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Ribeirópolis. A operação contou com o apoio do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) e do 5°Batalhão de Polícia Militar (5º BPM), na cidade de Nossa Senhora do Socorro.

SSP