Policiais civis da 7ª Delegacia Metropolitana, com o apoio do 5º Batalhão da Polícia Militar, localizam e resgatam um caminhão, além de três funcionários, vítimas de um roubo de carga ocorrido na manhã desta quinta-feira, 27, no povoado Sobrado, município de Nossa Senhora do Socorro. A ação policial ocorreu instantes após o crime, na Grande Aracaju.

De acordo com informações policiais, o delito aconteceu por volta das 8h no povoado Sobrado, em Nossa Senhora do Socorro, quando dois suspeitos que estavam em uma motocicleta abordaram o motorista do caminhão, rendendo ele e os ajudantes, com uso de uma arma de fogo, e levando todos para uma região pouco habitada, ainda em Socorro.



Durante a ação delituosa, o caminhão atolou na região do Guajará, momento em que os homens subtraíram parte da carga e fugiram. Neste instante, um dos funcionários ligou para o proprietário do veículo, que de imediato seguiu até a 7ª DM, informando sobre o caso e relatando que a dupla suspeita tinha a intenção de voltar, para retirar o restante do carregamento.

Após receber o relato sobre o crime, equipes da Polícia Civil e Polícia Militar saíram em diligência, até localizar e resgatar o caminhão abandonado e as três vítimas. O restante da carga que estava no veículo também foi resgatado pela polícia.

O caso foi encaminhado ao Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), que investigará o crime, no sentido de chegar aos envolvidos.