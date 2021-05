Ponto de Atendimento Virtual da Receita Federal é inaugurado em Glória

Nesta segunda-feira, 03, foi inaugurada em Nossa Senhora da Glória, o 1° Ponto de Rendimento Virtual (PAV), da 5° Região Fiscal da Receita Federal, que abrange os Estados de Sergipe e Bahia. Um modelo que permite a ampliação da oferta de serviços da Receita Federal no município.

A estrutura foi disponibilizada pela Prefeitura de Nossa Senhora da Glória, e facilita aos glorienses e região do Alto e Médio Sertão o não deslocamento as cidades de Itabaiana e Aracaju. Os municípios vizinhos agora podem usufruir do atendimento na Capital do Sertão.

O PAV atenderá a população menos favorecida, que tem limitações no acesso dos serviços virtuais, de forma presencial.

A inauguração ocorreu por meio de vídeo conferência e contou com a equipe de gestão da 5° Região Fiscal da Receita Federal de Sergipe e membros da administração Municípal.

Participaram da inauguração, o ex-prefeito Chico do Correio, o vereador representando a Câmara de Vereador, Júnior Gazeta além da equipe do PAV, Ismael Andrade e Luiz Armando.

NOSSA SENHORA DA GLÓRIA – Shopping Avelan 2° piso na Avenida Lourival Batista – Centro.

Atendimento: 8h às 11h45 e das 13h30 às 17h45, de segunda a sexta-feira.

Serviços oferecidos:

:: CAEPF –Alteração de Dados

:: CAFIR – Inscrição, Alteração, Cancelamento ou Reativação (PROTOCOLO)

:: CNO – Alteração ou Anulação por Multiplicidade

:: Consulta Pendência Fiscal PF, PJ, (MEI) Imóvel Rural

:: Consulta Pendência Malha Fiscal Pessoa Física

:: Cópia de Processo, exceto de PJ lucro real / presumido / arbitrado

:: Cópia Declaração e Recibos para Pessoa Física – DIRPF, DIRF Beneficiário e DITR

:: CPF – Comprovante de Inscrição, Inscrição, Alteração e Regularização

:: Emissão de Documento de Arrecadação – DARF e GPS

:: Impugnação, Recurso, Manifestação de Inconformidade, exceto PJ lucro real / presumido / arbitrado

:: Juntada de Documentos

:: Protocolo de Documentos (Processos)

:: Protocolo de Documentos – CNPJ – Inscrição, Alteração e Baixa.

Ascom Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória.