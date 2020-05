Procon/SE e PM realizam fiscalizações em Nossa Senhora da Glória

Em continuidade às fiscalizações do cumprimento das determinações do decreto governamental que visa a manutenção da saúde de toda a população, o Procon/SE realizou visitas em 54 estabelecimentos comerciais localizados na cidade de Nossa Senhora da Glória. Os locais foram verificados durante essa quinta-feira, 28. As ações contaram com o apoio da Polícia Militar e da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória.

De acordo com a instituição, a partir das fiscalizações nesses estabelecimentos comerciais, foram emitidos 25 autos de constatação e dois de infração. A fiscalização também contabilizou 27 orientações aos proprietários dos locais. Em um dos estabelecimentos comerciais visitados, que fica anexo a um supermercado da cidade, as áreas que continham produtos considerados não essenciais foram isoladas.

A diretora do Procon/SE, Tereza Raquel, reitera que os comerciantes devem seguir as determinações do decreto governamental que visa manter a saúde de todos e evitar mortes. A população pode entrar em contato com a instituição por meio do telefone (79) 3211-3383 ou pelo e-mail: [email protected] .

Por esses canais, é possível tirar dúvidas ou ainda realizar denúncias sobre o descumprimento do decreto governamental, como a abertura de estabelecimentos comerciais não essenciais ou a não utilização de máscara; além do aumento abusivo de preços.

Por procon.se