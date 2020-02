RAPIDINHAS DA POLÍTICA: Acrisio Pereira em: Perdido nas estrelas

A série da década de 90 foi protagoniza por um garotinho chamado Nicholas McClary (Macaulay Culkin), mais conhecido nas séries por ser chamado pelo apelido “Nick”, que com sua luva de baseball mágica fazia inúmeros pedidos em sua casa na árvore.

Se formos comparar o personagem da série animada com alguém em Monte Alegre de Sergipe, poderíamos fazer isso com o ex-presidente da Câmara de Vereadores, Acrisio Pereira. No desenho, Nicholas tinha quase “tudo” que desejava bastava segurar a sua luva, fechar os olhos e… “pimba”, o desejo estava ali bem a sua frente.

Talvez tudo que o vereador Acrisio mais poderia desejar nesse momento, seria uma luva daquelas que bastava segurar, fazer pensamento positivo e esquecer a rejeição que seu próprio partido o fez sofrer. E mais que isso, emplacar uma pré-candidatura.

Agora o nosso Nicholas McClary dessa história (Acrisio Pereira) encontrou um parceiro para criar um grupo alternativo.









Odla que é psicólogo foi convencido a ser vice na chapa que poderá ser encabeçada por Acrisio, assim teremos dois personagens nessa história, mas para que essa série aconteça em outubro, a dupla precisa desesperadamente de coadjuvantes (pré-candidatos a vereador).

Acrisio foi o presidente da câmara que conseguiu os meios para construir o tão sonhado prédio conhecido com, “casa do povo”, era considerado dentro da câmara como um dos “queridinhos” por Luciano (“ministro”) e Nena (prefeita).

Diante de tanto prestigio e carinho que os mesmos tinham com a prefeita e seu super ministro, o que aconteceu de tão grave, para que o ex-presidente da câmara vá contra a vontade de seu partido e de alguns de seus eleitores, tentando incontrolavelmente emplacar uma pré-candidatura?

Monte Alegre de Sergipe poderá ter uma eleição histórica, onde terão mais candidatos que eleitores. Entendedores, entenderão.

Maycon Fernandes/Jornalista