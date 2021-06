Representante do forró Sergipano é detido em festa clandestina

O cantor Devinho Novais mais uma vez se envolveu em uma polêmica, dessa vez o artista que representará Sergipe no forró do Nordeste, acabou detido na madrugada desta sexta-feira, 4 de junho de 2021.

O artista foi levado a delegacia sob acusação de promover uma festa clandestina e causar aglomeração. 120 pessoas participavam do evento.

Devinho chegou a ser conduzido por policiais para a central de flagrantes, mas foi liberado.

O cantor divulgou uma nota:

Nota – Devinho Novaes

A assessoria de imprensa do cantor Devinho Novaes informa que o artista foi convidado para uma reunião de um pequeno grupo para comemorar o aniversário de um amigo perto da sua casa, no Bairro Aruana, e chegou encontrou cerca de 20 pessoaa e logo foi surpreendido com a chegada da polícia que foi fiscalizar o local e interromper a festa.

Devinho respeitou e colaborou com o trabalho da Polícia Militar, assinou a advertência e se comprometeu em nao participar de eventos.

O cantor já está em casa desde o início da madrugada e pede desculpas ao público pelo ocorrido. Como artista tem a responsabilidade de seguir os decretos governamentais e incentivar seus fãs.

Devinho está focados nos ensaios para as suas próximas lives e participações.