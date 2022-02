Sergipe recebeu mais de 60 mil doses de vacina contra a Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) recebeu nesta segunda-feira, 14, uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19. São 36.250 doses da AstraZeneca, que chegaram no Aeroporto de Aracaju no final da manhã de hoje, e 24.570 da Pfizer, que chegaram em voo da Latam no início da tarde. Juntos, os dois lotes somam 60.820 vacinas, que estão destinadas ao reforço das pessoas que já estão na época de tomarem a terceira dose. Amanhã, às 16h40, Sergipe recebe 38.700 doses da Janssen.

A coordenadora da campanha de vacinação Covid-19, Ana Beatriz Lira, informou que até esta segunda-feira, Sergipe alcançou a marca de 4.026.178 vacinas aplicadas entre primeira e segunda dose, única e reforço. “Estamos avançando na vacinação da população sergipana. Temos 81,36% de cobertura vacinal da primeira dose e 70,26% de imunização completa”, assinalou Ana Lira, acrescentando que as vacinas seguirão para os 75 municípios do Estado.