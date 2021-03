Sergipe registrou 382 novos casos de Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta terça-feira, 9, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 382 casos e 11 mortes que estavam em investigação e foram confirmadas. Em Sergipe, 156.491 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 3.043 morreram. Até o momento, 145.642 pacientes foram curados.

As 11 mortes foram: uma mulher, 36 anos, de Estância, com doença renal crônica, obesidade e doença cardiovascular crônica; uma mulher, 86 anos, de Santana do São Francisco, com hipertensão e diabetes; um homem, 64 anos, de São Cristóvão, com hipertensão e Parkinson; um homem, 59 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; uma mulher, 93 anos, de Santa Rosa de Lima, com hipertensão e diabetes; um homem, 69 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; um homem, 54 anos, da Barra dos Coqueiros, sem comorbidade; um homem, 74 anos, de Aracaju, sem comorbidade; uma mulher, 60 anos, de Aracaju, com obesidade; um homem, 83 anos, de Propriá, sem comorbidade; uma mulher, 74 anos, de Tobias Barreto, sem comorbidade.

Foram realizados 329.561 exames e 173.070 foram negativados. Estão internados 586 pacientes, sendo que no serviço público são 134 em leitos e UTI (adulto), dois na UTI neonatal/ pediatria e 128 em leitos clínicos (enfermaria), totalizando 264. Já nos leitos do serviço privado estão internados 132 pessoas na UTI adulta, quatro na UTI neonatal/ pediatria e 186 em leitos clínicos, totalizando 322. São investigados mais 12 óbitos. Ainda aguardam resultados 3.663 exames coletados.

Vacinação

A Secretaria já distribuiu o total de 92.630 mil doses da primeira remessa aos municípios, destas foram aplicadas 79.770. Referente à segunda dose, foram distribuídas 35.377, sendo aplicadas 30.199 doses.

