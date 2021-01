Sergipe registrou 651 novos casos de Covid na última terça-feira

As 12 mortes foram: uma mulher, 74 anos, de Itabaiana, com hipertensão; uma mulher, 53 anos, de Capela, com diabetes; uma mulher, 77 anos, de Aquidabã, com neoplasia e hipertensão; um homem, 45 anos, de Boquim, sem comorbidade; uma criança do sexo masculino, sete anos, de Aracaju, com doença crônica; uma mulher, 90 anos, de Aracaju, com hipertensão, diabetes e cardiopatia; uma mulher, 77 anos, de Ribeirópolis, com hipertensão; uma mulher, 80 anos, de Simão Dias, com doença cardiovascular crônica e diabetes; um homem, 71 anos, de Lagarto, sem comorbidade; sem comorbidade; uma mulher, 48 anos, de Aracaju, sem comorbidade; uma homem, 86 anos, de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 72 anos, de Estância, com doença renal crônica e doença cardiovascular.