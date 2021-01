Sergipe registrou 680 casos e nenhum novo óbito

As 12 mortes foram: um homem, 37 anos, de Itabaianinha, sem comorbidade; uma mulher, 56 anos, de Itaporanga, com doença cardiovascular crônica e neoplasia; um homem, 61 anos, de Santo Amaro das Brotas, com doença cardiovascular e diabetes; um homem, 70 anos, de Lagarto, com doença renal crônica, diabetes e doença cardiovascular; uma mulher, 21 anos, de Lagarto, com pneumonia crônica; uma mulher, 85 anos, de Aracaju, com diabetes e doença arterial obstrutiva periférica; um homem, 52 anos, de Aracaju, com hepatopatia; um homem, de 90 anos, de Aracaju, com hipertensão; um homem, 35 anos, de Estância, com diabetes, asma e doença cardiovascular; um homem, 74 anos, de Aracaju, com neoplasia; um homem, 60 anos, de Aracaju, com insuficiência renal aguda; uma mulher, 60 anos, de Carmópolis, com neoplasia.