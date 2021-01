Sergipe registrou 781 novos casos de Covid-19

As 11 mortes foram: uma mulher, 66 anos, de Nossa Senhora de Lourdes, com neoplasia e hipertensão; uma mulher, 76 anos, de Aracaju, com doença neurológica crônica; um homem, 87 anos, de Aracaju, com diabetes e doença cardiovascular; uma mulher, 59 anos, de Japoatã, com neoplasia e doença obstrutiva crônica; um homem, 82 anos, de Salgado, com hipertensão, parkinson e neoplasia; um homem, 43 anos, de Estância, sem comorbidade; uma homem, 67 anos, de Brejo Grande, com diabetes; uma mulher, 78 anos, de Aracaju, com cardiopatia; uma mulher, 70 anos, de Canindé de São Francisco, com doença cardiovascular crônica e doença neurológica crônica; uma mulher, 77 anos, de Poço Verde, com diabetes e hipertensão; um homem, 81 anos, de Nossa Senhora das Dores, com doença cardiovascular crônica.