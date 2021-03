Sergipe registrou 922 novos casos de Covid:19

As 21 mortes foram: um homem, 89 anos de Aracaju, com doença neurológica e hipertensão; um homem, 70 anos, de Aracaju, com diabetes e hipertensão; uma mulher, 57 anos, de Aracaju, com cardiopatia; uma mulher, 54 anos, de Aracaju, com obesidade; uma mulher, 70 anos, de Aracaju, sem comorbidade; uma mulher, 86 anos, de Aracaju, com diabetes; uma mulher, 41 anos, de Aracaju, com obesidade; uma mulher, 82 anos, de Aracaju, com obesidade, hipertensão, diabetes e Parkinson; uma mulher, 81 anos, de Aracaju, com hipertensão; um homem, 74 anos, de Aracaju, com hipertensão, diabetes e sequela de acidente vascular encefálico; uma mulher, 41 anos, Santos Amaro das Brotas, sem comorbidade; um homem, 27 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com obesidade; um homem, 28 anos, de Nossa Senhora do Socorro; com obesidade; um homem, 64 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com hipertensão e diabetes; um homem, 72 anos, de Aracaju, sem comorbidade; uma mulher, 73 anos, de Aracaju, com doença cardiovascular e diabetes; um homem, 67 anos, de Lagarto, com hipertensão; uma mulher, 96 anos, de Aracaju, com hipertensão; um homem, 56 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com diabetes; uma mulher, 82 anos, de Aracaju, com cardiopatia; uma mulher, 21 anos, de Canindé do São Francisco, com lúpus.