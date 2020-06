A Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe divulgou o boletim epidemiológico do coronavírus (Covid-19) neste domingo ,14, através do Ministério da Saúde.

De acordo com o boletim divulgado, o número de casos confirmados no estado são de 13.968. Mais de 5.000 desses casos já foram curados.

O número de óbitos também aumentou, 330 no total. Ainda hoje a SES irá divulgar o boletim com o detalhamento completo do Coronavírus em Sergipe.

Maycon Fernandes/Jornalista