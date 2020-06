SES registra mais 470 casos de Covid-19 e mais 13 mortes

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta quarta-feira, 24, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 470 novos casos e 13 óbitos. Em Sergipe, 20.353 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 524 morreram. Três casos tiveram alteração de endereço: de Monte Alegre para Nossa Senhora do Socorro; de Indiaroba para Santa Luzia do Itanhy; e de Macambira para Itabaiana.

Sete dos 13 óbitos são de Aracaju: mulher, de 82 anos, sem comorbidades; mulher, 61, cardiopata; homem, 49, hipertenso e diabético; mulher, 95, com cardiopatia, hipertensão e doença pulmonar obstrutiva crônica; homem, 67, hipertenso e diabético; um jovem, de 19 anos, sem comorbidades; e homem, 48, sem comorbidades.

No interior, todas as vítimas foram homens: 68, morador de Santo Amaro das Brotas, com hipertensão, diabetes e cardiopatia; de 45 anos, de Poço Verde, diabético; 76 anos, de Estância, com hipertensão e diabetes; de 69, morador de Boquim, com cardiopatia, doença pulmonar obstrutiva crônica e diabetes; 69, residente de Maruim, com hipertensão, diabetes e doença renal crônica; e 43 anos, de Itaporanga, com hipertensão, doença renal crônica e diabetes.

São 7.579 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 43.255 exames e 22.902 foram negativados. Estão internados 589 pacientes, sendo 230 em leitos de UTI (112 na rede pública, sendo 108 adultas e 4 pediátricas; e 118 na rede privada, sendo 115 adultas e 3 pediátricas) e 359 em leitos clínicos (239 na rede pública e 120 na rede privada). São investigados mais 20 óbitos.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net.br.