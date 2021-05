Em entrevista a Fan F1, a secretária municipal de Saúde de Aracaju, Waneska Barbosa, disse que os pacientes que morreram durante o incêndio na manhã desta sexta-feira, estavam esperando por leitos de UTI.

Waneska disse também que com a evacuação rápida, teve que retirar esses pacientes da ventilação mecânica e não resistiram. Três pacientes sofreram queimaduras e estão internados no Setor de Queimados do HUSE.