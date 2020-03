Uma das maiores audiências do rádio nordestino está de volta à radio

Uma das maiores audiências do rádio nordestino, está de volta à radiofonia sergipana e mais de perto a Itabaiana.

Exatamente ele, o sertanejo do Belo Monte Alegre e de Nossa Senhora da Glória ROBSON AMARAL, voltará a emocionar seus ouvintes a partir do próximo dia 22, domingo, das 7:00 as 09:00 da manhã através da FM PRINCESA 99,3. Sintonize e deixe suas emoções fluir na intensidade do coração e da razão.

Vem aí, um campeão de audiência, inteligência, cultura e sabedoria popular. Participem, porque com ROBSON AMARAL, o ouvinte em primeiro lugar!