Você conhece o Tribulus Terrestris ? Saiba onde comprar com o melhor preço !

Muito comum em regiões quentes da Europa, Ásia, Índia e Oriente Médio, o tribulus terrestris é uma erva daninha da família Zygophyllaceae utilizada para diversos fins, especialmente como estimulante sexual e para ganho de massa muscular.

O produto estimular a produção natural de testosterona, que acaba diminuindo ao longo anos, e também ajuda no controle da pressão arterial, na redução dos níveis de triglicerídeos, no aumento da libido, entre outros benefícios que você conhecerá a seguir.

Para que serve Tribulus Terrestris?

Veja de que forma o tribulus terrestres pode agir no corpo humano.

Controle da pressão arterial

O tribulus terrestris beneficios conta com a substância protodioscina, que estimula a produção de óxido nítrico, que funciona no organismo como um vasodilatador.

Estudos feitos até o momento apontam que o uso da planta pode reduzir a pressão arterial, já que facilita a passagem do sangue pelo coração.

Estímulo sexual

A protodioscina presente na planta pode ainda estimular a produção do hormônico LH, existente nos testículos dos homens. Com esse estímulo, a produção de testosterona cresce, garantindo maior estímulo sexual, além de possibilitar ereções mais prolongadas em função da dilatação dos vasos.

O aumento da libido é outra função apontada para o tribulus terrestris para que serve. Isso porque há um crescimento da hormônio testosterona, o que gera um maior apetite sexual por parte de quem o consume.

Vale destacar que a a testosterona é o principal hormônio sexual masculino e um esteroide anabolizante, sendo responsável pelo desenvolvimento de tecidos reprodutores masculinos, como testículos e próstata.

Também responde pelas características sexuais masculinas, como o aumento da massa muscular, aumento e maturação dos ossos e o crescimento dos pelos no corpo. Níveis insuficientes de testosterona nos homens podem levar a anormalidades, incluindo fragilidade e perda óssea.

Massa muscular

O aumento da testosterona com o uso do tribulus garante aumento da massa muscular, o que torna o produto um importante aliado para quem treina e está em busca de bons resultados, além de garantir a saúde dos ossos e do corpo em geral.

Fertilidade

Outra função dessa erva é melhorar a fertilidade, já que estimula a criação de espermatozoides nos homens e a ovulação da mulher.

Controle do triglicerídeos

Sobre o controla do triglicerídeos, pesquisas apontam que o uso do tribulus terrestris fez com que houvesse a redução do açúcar no sangue, tornando os índices melhores.

Rins

A planta ainda é benéfica para problemas urinários, fortalecendo os rins e eliminando sintomas como dores ao urinar.

Vantagens

Muito utilizada para ganho de massa muscular, o tribulus é um bom substituto para os anabolizantes, usado de forma indiscriminada por muitas pessoas e que podem causar sérios problemas de saúde.

Por ser natural, pode ser consumido sem grandes preocupações, desde que na quantidade indicada por um médico e respeitando também algumas contraindicações.

Como tomar Tribulus Terrestris

Para um melhor resultado, a indicação é que o consumo do tribulus terrestris como tomar seja feito três vezes ao dia. As doses devem ser definidas pelo profissional que indicou o uso do produto fitoterápico.

Sua ingestão pode ser feita na forma de extrato ou cápsula e não a planta in natura, na forma de chá, por exemplo. Também é indicado que o consumo aconteça durante as principais refeições do dia.

Sobre o período de consumo do tribulus, a orientação é tomar o produto por quatro a seis semanas seguidas, fazendo em seguida uma pausa também de pelo menos um mês.

Para mulheres, a orientação é que o consumo do tribulus terrestres seja interrompido cinco dias antes do período menstrual, sendo retomado após o fim do ciclo.

Cuidados ao consumir

O tribulus terrestris preço só deve ser consumido após a orientação médica e com as devidas orientações sobre doses diárias.

O produto fitoterápico também não é indicado para pacientes que estão passando por tratamento de câncer.

No caso das mulheres, não é indicado ainda para quem apresenta grandes alterações renais, excesso de pelo, síndromes de androginia, queda de cabelos, assim como gestantes, lactantes e crianças.

Efeitos colaterais do Tribulus Terrestris

Não são muitos os efeitos colaterais causados pelo uso do tribulus terrestres, desde que não seja usado de forma excessiva. Entre os sintomas que podem surgir em função do aumento da testosterona no corpo estão aumento da agressividade, maior crescimento de pelos pelo corpo, aumento do clitóris, alargamento da glândula da próstata, entre outros. Algumas dores estomacais podem também surgir, por isso não é recomendada fazer a ingestão do produto com o estômago vazio e sim durante as refeições.

