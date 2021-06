902 casos, sete óbitos na última segunda e 17 mortes que estavam em investigação

As 24 mortes foram: um homem, 44 anos, de São Cristóvão, sem comorbidade; um homem, 44 anos, de Santo Amaro das Brotas, com obesidade; um homem, 85 anos, de Aracaju, com cardiopatia e doença pulmonar crônica; uma mulher, 68 anos, de São Cristóvão, sem comorbidade; um homem, 40 anos, de Aracaju, com obesidade e hipertensão; um homem, 70 anos, de Aracaju, com Alzheimer; uma mulher, 82 anos, de Aracaju, com obesidade, hipertensão e diabetes; um homem, 46 anos, de Aracaju, com obesidade; uma mulher, 49 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com hipertensão e obesidade; um homem, 60 anos, de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 86 anos, de Rosário do Catete, com hipertensão e diabetes; uma mulher, 79 anos, de Aracaju, com cardiopatia; uma mulher, 67 anos, de Aracaju, com hipertensão, diabetes e tabagismo; uma mulher, 30 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; um homem, 50 anos, de Aracaju, com hipertensão e cardiopatia; um homem, 56 anos, de Aracaju, com doença cardiovascular crônica e insuficiência renal aguda; um homem, 60 anos, de Nossa Senhora do Socorro, sem comorbidade; uma mulher, 84 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com obesidade, hipertensão e doença pulmonar obstrutiva crônica; uma mulher, 77 anos, de Aracaju, com obesidade; um homem, 49 anos, de Telha, sem comorbidade; um homem, 47 anos, de Monte Alegre, sem comorbidade; uma mulher, 59 anos, de Aracaju, com hipertensão; uma mulher, 56 anos, de Aracaju, com hipertensão; uma mulher, 66 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes.