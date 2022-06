ABIMAD’34 apresenta lançamentos em artigos e acessórios de decoração

Ao completar 19 anos de atuação, a ABIMAD (Associação Brasileira das Indústrias de Móveis de Alta Decoração) anuncia o lançamento da ABIMAD’34, feira que irá ocupar uma área de 25.000m² do São Paulo Expo, entre os dias 19 e 22 julho. Com mais de 100 expositores confirmados, essa edição da ABIMAD trará como destaque os principais lançamentos do segmento de artigos e acessórios de decoração, além, é claro, dos principais nomes da indústria do mobiliário nacional.

Além das novidades e lançamentos que serão apresentados pelos expositores, a ABIMAD’34 também destaca a parceria com a ABICOL (Associação Brasileira das Indústrias de Colchões). A associação, criada em 2011, estará presente com os principais fabricantes de colchões do País, como Orbhes Castor, Ecoflex, Ortobom, CBP, F.A., Flex, Plumatex e Umaflex, além do parceiro Blu. “Acreditamos muito na sinergia entre os segmentos. As lojas que vendem colchões de alto padrão, compram pequenos móveis, itens de décor, linha de roupas de cama, almofadas e, por isso, estamos unindo forças com o objetivo de fazer com que o associado da ABIMAD tenha mais possibilidades de fazer negócios”, explica Paulo Mourão, presidente da ABIMAD.

Ainda de acordo com Mourão, “tradicionalmente, a edição da ABIMAD realizada em julho tem uma quantidade menor de expositores, mas é tão importante quanto a edição do início do ano, pois reflete o crescimento do setor no primeiro semestre e abre as portas para as novidades e tendências inspiradas nos principais eventos do mundo, como o Salone del Mobile, em Milão, por exemplo”, afirma o executivo. “Para essa edição, esperamos um público de mais de 10 mil visitantes, incluindo os lojistas nacionais que vêm à feira a convite da associação”, completa Mourão.

Da mesma forma que a feira do primeiro semestre, a ABIMAD’34 também terá as rodadas de negócios internacionais promovidas pelo projeto ABIMAD Export que servem de fomento e incentivo às exportações dos associados. As rodadas de negócios contarão com a participação de mais de 30 empresas importadoras de países como Argentina, Bolívia, Chile, Equador, EUA, Moçambique, Panamá, Paraguai, República Dominicana, Uruguai e Venezuela.

Serviço:

ABIMAD’34

Data: de 19 a 22 de julho de 2022

Horário: de terça a quinta-feira, das 10h às 19h; e sexta-feira das 10h às 17h. (Último dia: credenciamento até às 12h)

Local: São Paulo Expo

Endereço: Rod. dos Imigrantes, s/n – Vila Água Funda, São Paulo/SP

Informações e credenciamento: www.abimad.com.br

A feira está totalmente adaptada aos protocolos sanitários de prevenção à COVID-19, visando garantir a segurança de todos os visitantes, expositores e colaboradores.