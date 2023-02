A empresa de aluguel de supercarros Classic Parade lança o primeiro serviço de pagamento em criptomoedas do Reino Unido

LONDRES, Feb. 23, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Uma das principais empresas de aluguel de supercarros do Reino Unido acaba de lançar um sistema de pagamento em criptomoedas para alugar os supercarros mais impressionantes do mundo. Agora, os clientes podem optar pelo pagamento de um dentre 100 supercarros de 28 marcas de luxo usando Bitcoin ou Ethereum, bem como libras esterlinas. Um dos carros disponíveis em seus showroons em Londres, Manchester e Edimburgo, é o Bugatti Chiron de £2,4 milhões, que custa £ 200.000 por dia para alugar, ou 220,75 ETH, ou 11,696 BTC.

O fundador e proprietário da Classic Parade, Andrew Brown, afirmou: “Nossa clientela é internacional e quer poder alugar nossos supercarros sem o incômodo e o custo de taxas de câmbio e taxas de transferência. Muitos de nossos clientes têm boa parte do seu patrimônio em criptomoedas e, por isso, faz sentido oferecer-lhes esta opção. As transações são imediatas e também podemos aceitar depósitos em criptomoedas. Depois, também é fácil devolver o depósito após o vencimento do período de aluguel.”

Os pagamentos em criptomoedas são feitos para a carteira segura da Classic Parade e todas as medidas necessárias são tomadas para garantir a segurança das transferências financeiras. Uma vez transferidos os fundos e assinado o contrato de aluguel, o supercarro é recolhido ou entregue no endereço do cliente no Reino Unido.

Andrew Brown acrescentou: “Temos que passar pelas habituais averiguações de identidade necessárias para o aluguel de veículos, mas estas são fáceis de processar e se torna muito mais fácil a cada transação que se repete. Desta forma, também podemos oferecer verificações adequadas, do tipo “conheça seu cliente”.” Um dos carros mais populares da Classic Parade para alugar no verão é o Lamborghini Huracan Spyder, que custa £1.100 por dia para alugar, ou 1,21 ETH ou 0,064 BTC. Andrew Brown afirmou: “Estamos na expectativa de um grande interesse por parte dos investidores de criptomoedas nos próximos meses para alugar nossos incríveis supercarros. Muitos investidores são relativamente jovens e querem exibir sua riqueza, portanto, o interesse nos supercarros é muito forte neste mercado.”

Você pode ver toda a gama de supercarros e preços em https://www.classicparade.co.uk

