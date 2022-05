Autonomia e praticidade geram aumento de usuários do PABX em nuvem

Mesmo com gastos consideravelmente altos e investimentos complexos em infraestrutura pesada com constante demanda de manutenção periódica, muitas empresas sempre optaram por investir no sistema de PABX, em função da necessidade de uma engrenagem de comunicação envolvendo feedbacks, perguntas e respostas entre colaboradores e clientes. Contudo, a chegada do PABX em Nuvem no mercado brasileiro possibilitou diminuir custos a simplificar a implementação e a manutenção da ferramenta.

Atualmente, a ferramenta tem demonstrado aumento de aceitabilidade no mercado tecnológico do país. De acordo com Oscar Soares, CEO da Evor Contact & Solutions, “o controle de custos é fundamental. Soares afirma ainda que “poder acompanhar os valores através do painel gerencial permite o acompanhamento da realização de cada projeto”.

Segundo Victor Uemura, gerente nacional da Voxov Telecom, a plataforma, que é intuitiva, funciona a partir de um só provedor. “Basta que se possua uma conexão eficiente com a internet”, conclui.

